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Приметы на 5 августа: что нельзя делать в этот день

4 августа 2021ГаданияСОВА

Не следует 5 августа ломать или рубить ветки калины. Напротив, с ней необходимо обращаться бережно. А та, кто умоется калиновым соком в этот день, обретёт невиданную красоту. В это верили предки.

Приметы на 5 августа: что нельзя делать в этот день
Молодым парням строго-настрого запрещается в одиночку ходить в лес. Считается, что они могут пострадать от нечистой силы, которая 5 августа как раз развлекается там и ищет себе жертву.
Нельзя в этот четверг лениться, долго лежать в постели или, говоря современным языком, прокрастинировать. В противном случае удача отвернётся на целый год, говорили в народе.
Они же не советовали 5 августа работать в обеденное время под открытым небом. В полдень необходимо было укрыться в доме. Наши прапрапрадеды были уверены, что летающие над землей полевые духи могут наслать болезни на того, кто появится у них на пути.
Цветные сны, увиденные в эту ночь, обычно сбываются. Если же вы увидели себя в непривычном амплуа — это знак того, что необходимо менять тактику поведения. Если же во сне вы ведёте себя как обычно — значит, в реальности движетесь в верном направлении.
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