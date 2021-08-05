Приметы на 6 августа: что нельзя делать в этот день

Православные вспоминают 6 августа святых Бориса и Глеба.

Помимо запрета на брань и физический труд, есть и другие рекомендации на этот день.

Так, например, лучше не работать в поле, чтобы не привлечь молнию, которая может сжечь урожай.

Не следует рубить деревья, если их планируется в дальнейшем использовать для строительства жилья. Иначе все домочадцы впоследствии будут постоянно ссориться. В это верили наши предки.

Лучше не отправляться в путь в эту пятницу. Если ослушаться данного совета, можно стать жертвой мошенников.

По этой же причине не стоит откровенничать с незнакомцами 6 августа.

Есть особая финансовая примета на 6 августа: если пересчитать все свои накопления, можно привлечь денежную удачу на ближайшие несколько месяцев. Для этого же необходимо раздать все имеющиеся долги в первую пятницу последнего летнего месяца.

Сны в эту ночь, как правило, демонстрируют истинное положение вещей. Именно поэтому необходимо внимательно отнестись к сновидениям, в которых, как вам кажется, показана ложная информация. Скорее всего, в реальности вы воспринимаете какие-то события наверно.