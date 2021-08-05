Приметы на 6 августа: что нельзя делать в этот день

Православные вспоминают 6 августа святых Бориса и Глеба.
Помимо запрета на брань и физический труд, есть и другие рекомендации на этот день.
Так, например, лучше не работать в поле, чтобы не привлечь молнию, которая может сжечь урожай.
По этой же причине не стоит откровенничать с незнакомцами 6 августа.
Есть особая финансовая примета на 6 августа: если пересчитать все свои накопления, можно привлечь денежную удачу на ближайшие несколько месяцев. Для этого же необходимо раздать все имеющиеся долги в первую пятницу последнего летнего месяца.