Приметы на 7 августа: что нельзя делать в этот день

Запрещено в эту субботу плохо обращаться с лошадьми, в том числе и употреблять в пищу конину. Считается, что тот, кто ослушается этого совета предков, в течение 7 дней получит горькое известие.

Не следует 7 августа бродить по улицам после захода солнца, особенно если гуляет ветер. Наши прапрапрадеды были уверены, что это нечистая сила шалит. А встреча с ней чревата неприятностями.

Не рекомендуется 7 августа заниматься мелким ремонтом, штопаньем одежды и починкой обуви. Ничего страшного не случится — просто все труды окажутся напрасными.

Нельзя 7 августа излишне веселиться. В то же время не стоит никому отказывать в гостеприимстве. Необходимо выбрать золотую середину: накормить как можно больше людей, но сдерживать их кутёж. Тогда в дом придёт стабильность и достаток.

Сны в эту ночь могут быть вещими. Обычно они показывают, что произойдёт, если вы ничего не будете менять в своей жизни. Для интерпретации сновидений воспользуйтесь помощью специалистов.