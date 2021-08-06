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Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 6 - 12 августа

6 августа 2021ГаданияРамблер

Покорение мира KPI, зашкаливающие показатели рекламных кампаний и диджитал-детокс.

Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 6 - 12 августа
Фото: depositphotos.com

Покорение мира KPI, зашкаливающие показатели рекламных кампаний и диджитал-детокс.

Выбирай карту и узнай, что ждёт тебя в ближайшее время по прогнозам кибергадалок из «Рамблер/гороскопов».

rambler.ru

Богиня маркетинга

Ваш офис магическим образом перемещается домой, а рабочая почта - в Telegram. Пленительный мир KPI покорен, CTR рекламных кампаний летят вверх. Что может быть лучше?

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Кажется, вы сорвали джекпот — крутые выходные или даже отпуск без правок клиентов и просьб быстренько посмотреть файл. Бинго!

Контентщик-трудоголик

От количества правок пар из ваших ушей уже способен разгладить шторы в комнате. Диджитал-детокс вам необходим. А потом с новыми силами приступайте к работе: открывайте чаты, назначайте конференции в ZOOM, готовьте контент-план.

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