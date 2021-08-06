Что нельзя делать 9 августа – в день целителя Пантилеймона

Почему наши предки боялись этой даты и как они защищали себя от темных сил?

В день 9 августа православная церковь вспоминает великомученика Пантилеймона. Это святой является покровителем всех врачей и воинов, пострадавших в битве. Считается, что молитва целителю может помочь в лечении многих болезней.

Что можно

Считается, что в этот день можно проводить сложные операции – они будут успешными. Тем, кому это не нужно, 9 августа стоит пойти в лес для сбора целебных трав – чем и занимался сам Пантилеймон. Так как 9 августа завиваются капустные вилки, нужно печь пироги с капустой и делиться ими с нищими и бездомными.

Что нельзя

Существуют различные церковные запреты, которые действуют и по сей день. Так, считается, что 9 августа нельзя заниматься тяжелым физическим трудом – иначе вы можете подорвать свое здоровье.

В этот день нельзя отказывать в помощи любому человеку, даже немытому бездомному, который подошел к вам на улице. Если вы увидите ситуацию, где человеку требуется ваша помощь – не проходите мимо, иначе можете навлечь на себя беду.

«Нехорошая» дата

В древности день Пантилеймона считали несчастливым, поэтому сложные и важные дела старались откладывать на другой день или решали все раньше. Если у вас запланированы важные встречи, лучше их перенести, так как успеха в делах они точно не принесут.

С заботой о себе

9 августа можно посвятить своему здоровью. Сходите на лечебные процедуры, выпейте травяной чай, наберитесь сил. Старайтесь выбирать только здоровую пищу – добавьте в свой рацион фрукты и овощи.