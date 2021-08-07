Приметы на 8 августа 2021 года: что нельзя делать в последнее летнее новолуние

Это будет непростое воскресенье: почти каждый человек станет более жестким, тревожным и нервным, но в то же время решительным.
Поэтому на 8 августа есть определённые запреты.
Так, например, в этот день не стоит проводить медицинские операции. Считается, что организм крайне ослаблен, поэтому восстановление после вмешательств будет проходить тяжело.
А вот стричь ногти или волосы не запрещается. Более того, в народе верили, что первые будут крепче, а вторые начнут лучше расти, если обрезать их в последнее летнее новолуние.
Прапрапрадеды говорили: если 8 августа с кем-то поссориться, помириться не удастся до самого конца года. Более того, в жизни каждого из спорщиков начнётся чёрная полоса. Соскочить с неё получится только тогда, когда разногласиям придёт конец.