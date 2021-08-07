Приметы на 8 августа 2021 года: что нельзя делать в последнее летнее новолуние

Это будет непростое воскресенье: почти каждый человек станет более жестким, тревожным и нервным, но в то же время решительным.

Поэтому на 8 августа есть определённые запреты.

Так, например, в этот день не стоит проводить медицинские операции. Считается, что организм крайне ослаблен, поэтому восстановление после вмешательств будет проходить тяжело.

А вот стричь ногти или волосы не запрещается. Более того, в народе верили, что первые будут крепче, а вторые начнут лучше расти, если обрезать их в последнее летнее новолуние.

Не следует 8 августа употреблять в пищу слишком жирную или острую еду. В противном случае можно спровоцировать серьезную болезнь желудочно-кишечного тракта. В целом лучше устроить разгрузочный день в это воскресенье. К слову, последнее летнее новолуние хорошо подходит для того, чтобы сесть на диету, отказаться от вредных привычек и заняться планированием новой жизни. Это все удастся как нельзя лучше.

Прапрапрадеды говорили: если 8 августа с кем-то поссориться, помириться не удастся до самого конца года. Более того, в жизни каждого из спорщиков начнётся чёрная полоса. Соскочить с неё получится только тогда, когда разногласиям придёт конец.

Сны в эти сутки обычно бывают не столько вещими, сколько направляющими. Поэтому если вы о чём-то мечтаете, можете « настроить» сновидение. Перед отходом ко сну думайте о заветной цели - тогда вам могут присниться пути к ее достижению.