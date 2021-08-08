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Приметы на 9 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день

8 августа 2021ГаданияСОВА

Православные вспоминают в этот день святого Пантелеймона Целителя.

Приметы на 9 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день

Поэтому если накануне хирургические вмешательства в организм не приветствовались, то 9 августа, напротив, рекомендуются.

Не стоит в этот понедельник работать в поле — на него 9 августа нацелена молния. Так считали в народе и говорили: тот, кто ослушается запрета, не вернётся домой.
Не следует 9 августа оставлять грязную посуду на столе. Наши предки верили в то, что Домовой может обидеться и уйдёт из дома, прихватив с собой счастье и достаток.
Не рекомендуется в этот день оставлять детей наедине с их проблемами. Если не выслушать ребёнка 9 августа, можно потерять его доверие навсегда.
Нельзя налегать на мясные блюда 9 августа, в противном случае можно потерять покой. В этом были уверены прапрапрадеды. Они же советовали есть побольше блюд из капусты, чтобы привлечь удачу, в том числе и финансовую.
Сны, увиденные в эту ночь, называют « рыбой» будущего месяца. Все последующие сновидения будут раскрывать суть приснившегося 9 августа.
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