Приметы на 10 августа: что нельзя делать в этот день

Сны в эту ночь подскажут, что вы делаете не так и что мешает вам достигнуть цели. Правда, чтобы интерпретировать сновидение, понадобится хороший специалист. Если такого нет на примете, можно и не пытаться расшифровать сон.

Не следует во второй вторник августа продавать личные вещи, обменивать их или отдавать на благотворительность. Считается, что удача уйдёт вместе с имуществом.

Финансовый крах ждёт того, кто в этот вторник будет проводить денежные операции. 10 августа в народе считался не самым удачным днём для этого, поэтому все сделки старались перенести.

Девушкам нельзя 10 августа брать в руки треснутое зеркало, а также смотреть на своё отражение в осколках. В противном случае будущая семейная жизнь будет разбита.

Под строгим запретом 10 августа обсуждение чужих достоинств. Наши предки говорили, что в противном случае можно растерять собственные достижения.