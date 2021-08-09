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Приметы на 10 августа: что нельзя делать в этот день

9 августа 2021ГаданияСОВА

Сны в эту ночь подскажут, что вы делаете не так и что мешает вам достигнуть цели. Правда, чтобы интерпретировать сновидение, понадобится хороший специалист. Если такого нет на примете, можно и не пытаться расшифровать сон.

Приметы на 10 августа: что нельзя делать в этот день
Не следует во второй вторник августа продавать личные вещи, обменивать их или отдавать на благотворительность. Считается, что удача уйдёт вместе с имуществом.
Финансовый крах ждёт того, кто в этот вторник будет проводить денежные операции. 10 августа в народе считался не самым удачным днём для этого, поэтому все сделки старались перенести.
Девушкам нельзя 10 августа брать в руки треснутое зеркало, а также смотреть на своё отражение в осколках. В противном случае будущая семейная жизнь будет разбита.
Под строгим запретом 10 августа обсуждение чужих достоинств. Наши предки говорили, что в противном случае можно растерять собственные достижения.
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