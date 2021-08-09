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«Россия возглавит мировое сообщество»: пророчество сибирской ведуньи

9 августа 2021ГаданияДиана Сабитова

Каких перемен ждать и как Россия преобразится в 2053 году?

«Россия возглавит мировое сообщество»: пророчество сибирской ведуньи
Фото: magic.jofo

В глубине Сибири живут потомственные ведуны – люди, которым уже давно предсказывают крупные события в мире. Одна из ведуний Тамара говорит о том, что ей открылись все тайны ближайшего будущего России.

Перемены на пороге

Интересно, что полученные знания во многом повторяют предсказания известных мировых прорицателей прошлого и настоящего.

Итак, сейчас идет время смены эпох – это уже многие почувствовали. В 2012 году ушла Эпоха Лисы, после которой должны начаться темные, смутные времена и время лжи и обмана должно смениться временем торжества справедливости, духовности и нравственности. Именно этот период плюс-минус пару лет называли многие предсказатели, мы еще помним, как ожидали конца света в эти даты.

Пришло время выбирать

Получается, что 2021 год – время начала новой эпохи, поворота к Свету. Сейчас человечество стоит перед выбором пути – или измениться или исчезнуть, и болезнь, пришедшая как раз в это время, совсем не случайна.

Дивный новый мир

Тем, кто выбирает новый мир, предстоит работать над собой, особенно в период с 24-27 год, это время творчества, созидания. А вот первые серьезные плоды можно будет увидеть как раз в 27 году, что тоже очень перекликается с другими источниками, которые называют годом благоденствия 2025.

Расцвет России

В 2030 году возникнет новое государство, к России присоединяться другие страны и это приведет к экономическому процветанию и выходу из политического кризиса. Напоминаем, что многие прорицатели, например, Ванга, так же говорили о создании нового государства, превосходящего по своим возможностям даже СССР. Поэтому рискнем предположить, что речь идет все-таки о действительно серьезной вероятности развития событий, которой вряд ли что-то может противостоять.

В отличие от других источников, сибирские ведуны называют некоторые даты. Пик рассвета нового государства придет на 2053 год – тогда Россия возглавит мировое сообщество. Нам остается чуть более 30 лет, чтобы стать свидетелями это процесса!

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