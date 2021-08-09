«Ливни и пожары – это первые «звоночки»: ясновидец Артем Драгунов предсказал будущее

Что рассказал о будущем знаменитый эзотерик?

Сновидец-прорицатель Артем Драгунов известен предсказаниями, которые публикует уже не первое десятилетие в своем Живом Журнале.

Боевая готовность

Последние пророчества Артема касаются опасений природных катаклизмов. Он видит землетрясения, ливни, пожары и призывает тех, кто отвечает за безопасность, уделить повышенное внимание возможным зонам бедствия, среди которых могут быть Минеральные Воды, Байкал и другие места, известные как энергетические источники. К ливням, грозам и наводнениям следует быть готовыми Краснодарскому краю, Астраханской и Ростовской областям, Ставрополью и Кавказу.

Стихия в виде тайфуна, пройдя Сибирь и Дальний Восток, может отправиться дальше в сторону Китая и Японии, а затем в сторону Америки. Возможны огромные разрушения и большие человеческие жертвы.

Артем видит возможности масштабных пожаров, которые будут происходить и на территории России, и в других странах, в первую очередь в Европе.

Война и мир

Если говорить о геополитике, то сновидец предрекает объединение России и Белоруссии, но уже после ухода в отставку нынешнего президента республики. В ряде республик бывшего СССР (Грузия, Таджикистан, Казахстану) могут возникнуть внутренние вооруженные конфликты, возможно, это приведет к тому, что будет создан аналог Советского Союза, но уже под другим «брендом».

Соединенные штаты, по мнению Артема Драгунова, так же могут перестать быть соединенными, расколовшись на несколько независимых друг от друга и находящихся в конфликтных отношениях государств. Так же напряженной будет ситуация в Южной Америке, где возможны военные конфликты уже в 2022 году.

Первые звоночки

Почему это происходит? Мир меняется. В том числе и физически – для того, чтобы возникло новое, старое должно быть уничтожено.

Перед лицом массовой опасности люди могут вспомнить свои истинные цели и ценности, отбросить наносное и объединившись, начать действовать во имя спасения – и себя, и планеты в целом.

Услышат ли лидеры государств и обычные люди этот призыв? Время покажет, ведь первые «звоночки» мы уже можем наблюдать – ливни, пожары происходят несколько последних месяцев. А по словам сновидца – это только начало более масштабных катастроф.