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Приметы на 11 августа: что нельзя делать в этот день

10 августа 2021ГаданияСОВА

Это один из самых почитаемых святых для православных христиан. Поэтому в день памяти Николая Чудотворца мужчины старались не работать в поле, а женщины — не рукодельничать.

Приметы на 11 августа: что нельзя делать в этот день

Этот запрет в нынешние времена выполнить не всегда возможно. Главное — заниматься только неотложными делами.

Как и в любой церковный праздник, 11 августа нужно строго следить за своей речью и не допускать бранных слов. Николай Чудотворец был особым противником ругани и сквернословия.

Под запретом употребление горячительных напитков 11 августа. Считается, что алкоголь в этот день может свести с ума любого — даже того, кто выпьет совсем чуть-чуть.
Не следует отправляться в долгий путь. Наши предки верили, что в противном случае можно убежать от хорошей судьбы.

По этой же причине не стоит 11 августа менять что-то в своей жизни — все должно идти своим чередом.

Сны в эту ночь призваны прокачать ваши внутренние силы. Так, если в сновидении вы побеждаете кого-то, значит, в настоящий момент вы гармонично развиваетесь и ничего особенного предпринимать не надо. Если же во сне вы оказываетесь побеждённым, прокрутите в голове картинку заново, но уже со счастливым концом. Так вы сможете закалить своё подсознание.
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Что нельзя делать 11 августа – в день рождения Николая Чудотворца