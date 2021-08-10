Что нельзя делать 11 августа – в день рождения Николая Чудотворца

Почему в этот церковный праздник нельзя работать и хлопотать по дому?

День 11 августа называют днем Рождества святителя Николая Чудотворца. В этот день отмечают один из главных церковных праздников.

Защитник и помощник

При жизни Николай Чудотворец прославился как примиритель врагов и защитник невинно осужденных, он также мог воскрешать людей после внезапной смерти. Святой любил людей и всегда им помогал, даже финансово.

В христианстве его почитают как чудотворца, а в других странах он известен как покровитель детей, путешественников, мореплавателей и сирот. Считается, что он помогал людям даже после своей смерти, и делает это до сих пор.

Вето на работу

В этот праздник рекомендуется остаться дома со своими близкими, а свои занятия посвятить развитию духовного баланса и гармонии. Также есть масса запретов, которыми облагался этот церковный праздник. Все подобные события в древности освобождали людей от работы, чтобы они занимались духовным ростом и молитвой.

Как и во многие другие церковные праздники, 11 августа запрещается работать и заниматься хозяйством в саду или огороде. Нельзя шить, вязать и вышивать. Уборка в древние времена приравнивалась к работе, поэтому в этот день она тоже запрещена, как и глажка со стиркой. 11 августа не стоит срываться на родных и близких, чтобы не провоцировать ссоры.