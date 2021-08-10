«Эта страна должна исчезнуть»: Карлос Кастанеда – о будущем США

Что писатель предсказал Америке и при чем тут шаманы?

Карлос Кастанеда является одним из самых влиятельных и загадочных людей 20 века. Философ, эзотерик, автор множества книг, в которых он делится своим мистическим опытом, оставил после себя множество загадок и миллионы последователей.

Путь супергероя

В своих книгах Карлос рассказывает о том, как человеку научиться видеть и управлять другим, не физическим миром, как развить в себе сверхспособности, как выходить из тела, видеть осознанные сны и многое другое.

Мир будущего

Разумеется, в своих видениях Карлос Кастанеда соприкасался и с миром будущего. И он поделился этой информацией со своими последователями лично и через свои книги. Одно из его видений касалось буквально конца света. Он увидел, как огромные части суши, города, здания просто поглощаются океаном. Вода в считанные секунды поглощает их и там, где был недавно крупный город с небоскребами, автострадами и миллионами жителей, не существует ничего, кроме морской глади. Огромные волны заливают все новые и новые территории и это продолжается бесконечно.

Проклятия шаманов

Страну, которую постигнет такая участь, Карлос Кастанеда тоже назвал – это США. Катастрофа, по его мнению, приведет к тому, что вместо материка останутся небольшие островки, на которых и будут существовать чудом выжившие люди. Природа уничтожит то, что не смогли уничтожить люди. Силы природы, управляемые потомками коренных жителей Америки, отомстят за своих предков, чью землю однажды насильно отобрали. Древнее проклятие индейских шаманов придет в силу и принесет справедливость за века насилия и уничтожения коренного населения.

Интересно, что Карлос Кастанеда не одинок в своем видении судьбы США. В разное время известные предсказатели (Эдгар Кейси, Джон Шмидт, Хильдегарда Бингенская и многие другие) говорили о гибели этого государства.

Оптимистичный взгляд на интерпретацию видений о гибели Штатов предлагает говорить о гибели символической, рассматривать эту информацию как образ, говорящий о будущей политической и экономической раздробленности страны, что тоже выглядит не очень радостно.