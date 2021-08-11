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Приметы на 12 августа: что нельзя делать в этот день

11 августа 2021ГаданияСОВА

Не следует в этот четверг делать маникюр и педикюр, особенно обрезной. Вообще все бьюти-процедуры, связанные с режущими предметами, необходимо перенести на другой день. Иначе можно навредить своему здоровью и красоте.

Приметы на 12 августа: что нельзя делать в этот день

12 августа не рекомендуется много читать и знакомиться с новой информацией. Считается, что она не пойдет на пользу, а наоборот, только запутает. В работе начнутся ошибки.

Запрещено 12 августа игнорировать мольбы о помощи. Если нет возможности помочь физически, необходимо оказать моральную поддержку, но ни в коем случае не смеяться и не злорадствовать над страждущим. В противном случае очень скоро судьба нанесет серьезный удар.
Если 12 августа забить желудок, впоследствии карманы будут пустыми. Так говорили в народе и старались в этот день есть ровно столько, сколько необходимо для нормального функционирования организма.
Сны, увиденные в эту ночь, никому нельзя рассказывать. Считается, что плохие сновидения, озвученные 12 августа, сбудутся, а хорошие, напротив, потеряют шанс на исполнение.
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