Приметы на 12 августа: что нельзя делать в этот день

Не следует в этот четверг делать маникюр и педикюр, особенно обрезной. Вообще все бьюти-процедуры, связанные с режущими предметами, необходимо перенести на другой день. Иначе можно навредить своему здоровью и красоте.

12 августа не рекомендуется много читать и знакомиться с новой информацией. Считается, что она не пойдет на пользу, а наоборот, только запутает. В работе начнутся ошибки.

Запрещено 12 августа игнорировать мольбы о помощи. Если нет возможности помочь физически, необходимо оказать моральную поддержку, но ни в коем случае не смеяться и не злорадствовать над страждущим. В противном случае очень скоро судьба нанесет серьезный удар.

Если 12 августа забить желудок, впоследствии карманы будут пустыми. Так говорили в народе и старались в этот день есть ровно столько, сколько необходимо для нормального функционирования организма.