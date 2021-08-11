«Отоспаться на том свете» не выйдет: чем занята душа после смерти

Рассказываем, как помочь душе перейти в другой мир и что нужно делать в первые 40 дней после смерти.

В христианстве принято считать, что после смерти душа попадает в другой мир, где ей жить гораздо легче, чем на Земле. Вспоминая своих покойных родственников и близких людей, вы наверняка могли задумываться о том, чем они сейчас занимаются. На самом деле, душе на том свете не до отдыха, поэтому фраза «отосплюсь на том свете» становится неактуальной.

До 40 дней

Считается, что до 40 дней душа еще бродит по Земле, навещает своих родных и те места, где она была. Она может отправиться в любимую страну, любимое место, а также увидеть, как живут близкие люди в первые дни после ее отсутствия.

Именно этот период считается важным для души человека, так как родственники могут помочь ей избежать наказания за грехи. Душу покойного отмаливают, заказывают панихиды, сорокоуст, а родственники занимаются благотворительностью от лица умершего человека.

После 40 дней

Считается, что на 40-й день душа предстает перед Богом. В этот день решается ее судьба. Рассматривается жизнь человека, его хорошие и плохие поступки, а также то, как родственники старались в период после смерти человека.

Соответственно, если поступков было больше хороших, чем плохих, то душа будет существовать в гармонии и спокойствии, а если человек при жизни совершал много плохих поступков, то ему нужно будет искупить и осознать то, что происходило на протяжении жизни.

Что может душа в другом мире

Считается, что человек не может себе представить загробный мир, так как там все устроено за гранью нашего воображения. Души общаются между собой, но чаще они сидят и анализируют прожитую жизнь.

Многие верят, что у каждого человека в этом мире есть своя миссия. И если он ее не выполняет, то должен проанализировать, почему он не добился успеха.

Также души умерших могут навещать родных. Они могут приходить во сне, а также подавать опознавательные знаки, например, через электричество и странные стуки в доме. Не бойтесь – ваши близкие люди желают вам только добра и хотят предупредить о надвигающемся негативе.