Приметы на пятницу, 13 августа: что нельзя делать в этот день

Это будет единственный «‎день несчастий»‎ в 2021 году, поэтому отнестись к нему нужно крайне осторожно.

Вне зависимости от того, суеверный вы человек или нет, выполняя ряд правил 13 августа 2021 года, можно обезопасить свою судьбу.

Так, не следует в этот день отправляться в путешествие. Причём это касается любого вида транспорта — от велосипеда до самолета (не случайно в них нет 13-го ряда сидений). Считается, что в дороге может случиться несчастье.

Не рекомендуется в пятницу, 13-е проводить финансовые операции, делать крупные покупки, заключать сделки. В противном случае можно сильно погореть.

К слову, даже кредиты брать не стоит 13 августа 2021 года — отдать их будет весьма сложно. Вообще лучше не касаться в этот день денег. Они становятся проводником негатива — его легко « подцепить» , передавая купюры из рук в руки. Поэтому по возможности нужно воспользоваться безналом 13 августа 2021 года.

Любые ссоры в этот день необходимо гасить сразу. В народе верили: повздорив в пятницу, 13-е, спорщики уж не помирятся и навлекут на себя беды. Поэтому под запретом не только взаимные упреки, но даже брань.

На эту пятницу лучше не назначать торжеств по случаю свадьбы. Если даже сам праздник пройдёт без эксцессов, дальнейшую семейную жизнь с трудом можно будет назвать счастливой. В конце концов брак может даже потерпеть крах.

Сны, увиденные в эту ночь, ни в коем случае нельзя никому рассказывать. Даже если приснился кошмар, его нужно мысленно отпустить. Для этого в стакан воды насыпьте соль, размешайте ее и вылейте, думая о сне. Иначе часть из страшного сновидения может сбыться.