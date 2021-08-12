Как в воду глядел: почему знаменитым пророкам удается предсказывать будущее

Почему некоторым людям удается обладать сверхъестественными способностями?

Как вообще получается, что будущее может быть предсказано? И почему тогда получается, что какие-то предсказания исполняются, а какие-то нет? Думаю, многие задаются этими вопросами. Попробуем разобраться.

Эффект Нострадамуса

Во-первых, наблюдая за историей, мы можем убедиться – она циклична. Сюжетов не так много и, обладая определенным даром аналитики и доступом к информации, можно предугадать с высокой долей вероятности, что же случится дальше. Поэтому в настоящий момент, не только экстрасенсы, но и футурологи дают прогнозы, которые могут совпадать. Например, существует версия, что Нострадамус в своих катренах просто зашифровал наиболее часто повторяющиеся сюжеты – ведь точных дат исполнения он не давал, и рано или поздно выходило, что что-то сбывалось, уточняет издание "Наука и жизнь".

Как в воду глядел

Во-вторых, магия и иллюзия не всегда различимы. Наблюдательность, сеть осведомителей, обширные знания в области медицины и психологии – и вот, прорицатель может сообщить все прошлое и настоящее как в воду глядел. Только глядел он на цвет лица, позу, жесты, а также на данные, которые могли ему донести. Описаны случаи, когда даже пророчества самой Ванги не сбывались, а ее родственники занимались сбором информации о посетителях.

Закулисные интриги

В-третьих, будущим становится то, во что поверило большое количество людей. Вокруг Ванги, Распутина, Мессинга – любой значимой фигуры всегда находятся люди с властью и спецслужбы, сообщает газета.ru. Считается, что многие предсказания давались именно с таким расчётом – повернуть историю в нужную тем или иным закулисным игрокам сторону. Все просто – будущий президент приходит на прием, его убеждают в победе и постфактум он говорит о визите. Можно и постфактум сообщить о пророчестве, которого на самом деле не было – кто будет опровергать?

Но, так или иначе, нельзя отрицать, что сотни, тысячи людей получали ответы на свои животрепещущие вопросы, а вместе с ответами и успокоение. И так ли уж важно, каким образом это было достигнуто?