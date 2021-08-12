«Взойдет второе солнце»: Раньо Неро предрек конец света

Катакомбы и подземелья Второе солнце – загадочное явление, которое тем не менее упоминается в нескольких источниках, предсказывающих будущее.

Катакомбы и подземелья

Второе солнце – загадочное явление, которое тем не менее упоминается в нескольких источниках, предсказывающих будущее. Например, оно встречается в «Книге вечности» монаха Федерико Мартелли, известного под псевдонимом «Раньо Неро» (Черный Паук) – провидца, жившего в XV- XVI веках. Монах описывает появление второго солнца, которое ослепит людей, они будут вынуждены спрятаться под землю и построить нам новые города. Появление второго солнца связывают с началом Апокалипсиса или, по меньшей мере, с началом серьезных катаклизмов на планете.

sergiev

Климатический апокалипсис

Наиболее популярная научная версия этого явления – взрыв звезды из созвездия Орион – Бетельгейзе, который будет настолько яркий и сильный, что достигнет и нашей планеты. Вспышки, вибрации угасающей звезды не пройдут бесследно и для нашей планеты они могут оказаться слишком яркими и губительными для всего живого, смогут влиять и менять процессы на земле, люди и животные начнут слепнуть и болеть, природа гибнуть, климат поменяется. В результате – тайфуны, пожары, смерчи и климатический апокалипсис.

Визуально взрыв звезды будет выглядеть как появившееся на небе второе солнце – хотя на самом деле это будет вспышка, последствие гигантского взрыва. Но ведь и первое Солнце тоже является звездой, по некоторым версиям тоже уже потухшей.

Интерпретация конца света

Дальше начинается интересное – существует версия, что такую катастрофу не допустят и более высокоразвитые цивилизации официально придут на помощь Земле – будет предложена эвакуация на другие планеты и другие галактики. Официально – значит в прямом эфире, на космических кораблях, в большом количестве и с признанием главами государств статуса инопланетных гостей, уточняет liveinternet. Всех, конечно, спасти не удастся, поэтому выдвигается версия о самых достойных – тех, кто живет, соблюдая божественный закон и кто добровольно согласится покинуть планету. Ведь только высокоразвитые создания интересны для сохранения вида. По прошествии нескольких столетий желающие будут возвращены на Землю. Это предположение звучит как современная техногенная интерпретация конца света – все, кто останутся, действительно погибнут в огне, а помощь придёт с небес.