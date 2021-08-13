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Приметы на 14 августа: что нельзя делать на Медовый спас

13 августа 2021ГаданияСОВА

В этот день наши предки старались не шуметь. Считалось, что это может разозлить пчёл, которые долго трудились над мёдом. Тогда насекомые становились злыми и могли начать кусать всех без разбора.

Приметы на 14 августа: что нельзя делать на Медовый спас

14 августа начинается Успенский пост. Он длится 2 недели и готовит православных к Успению (то есть мирной кончине, схожей со сном) Пресвятой Богородицы (28 августа). Поэтому в это время на столах у верующих должны присутствовать только постные блюда.

Не следует в эту субботу работать. Все тяжелые труды нужно перенести на другой день, иначе в жизнь ворвутся неудачи.

Вообще 14 августа единственный, кому разрешено работать, это пасечник. Но своё дело он должен делать на совесть, так как соты к этому дню обычно уже полны мёда.

Не рекомендуется в эту субботу купаться в открытой воде, особенно в вечернее время. В противном случае минимальное зло, которое может случиться, если ослушаться этого совета предков, это заболевание, максимальное — кончина.
Сны в эту ночь показывают ваши долги и то, что вы обещали сделать и не сдержали слово. Отнеситесь ко снам серьезно, но помните, что для их интерпретации необходимо больше использовать собственную интуицию, а не рекомендации специалистов.
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