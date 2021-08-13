Приметы на 14 августа: что нельзя делать на Медовый спас

В этот день наши предки старались не шуметь. Считалось, что это может разозлить пчёл, которые долго трудились над мёдом. Тогда насекомые становились злыми и могли начать кусать всех без разбора.
14 августа начинается Успенский пост. Он длится 2 недели и готовит православных к Успению (то есть мирной кончине, схожей со сном) Пресвятой Богородицы (28 августа). Поэтому в это время на столах у верующих должны присутствовать только постные блюда.
Вообще 14 августа единственный, кому разрешено работать, это пасечник. Но своё дело он должен делать на совесть, так как соты к этому дню обычно уже полны мёда.