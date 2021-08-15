Приметы на 16 августа: что нельзя делать в этот день

Не стоит убираться в доме 16 августа. В народе говорили: если вычистить жильё, то чистым станет и кошелёк. Иными словами, в ближайшее время ожидаются крупные финансовые потери.
По этой же причине не следует 16 августа выносить мусор, особенно под конец дня. Если есть острая необходимость избавиться от чего-то, нужно завернуть ненужные вещи во что-то тёмное и непрозрачное.
Не рекомендуется в этот понедельник решаться на что-то и начинать новые проекты. Наши предки считали, что 16 августа старт будет неудачным. Даже если в результате все получится, придётся пройти через множество непредвиденных препятствий.
Поскольку в это время идёт Успенский пост, из своего рациона лучше исключить мясные, рыбные, молочные и яичные блюда. Благо много овощей и фруктов. Однако нужно помнить: если отказ от привычной пищи вызывает одно раздражение, толку от соблюдения поста не будет.
Сны в эту ночь показывают, насколько гармонично вы развиваетесь
. Так, замкнутые пространства, узкие и тёмные коридоры скажут о том, что вы топчетесь на месте. Если же приснились моря, поля и светлые помещения, значит, вы на правильном пути.