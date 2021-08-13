Что нельзя делать 14 августа – в день начала Успенского поста

Почему в этот день нужно есть мед и собираться всей семьей за большим столом?

Каждый август 14 числа у православных людей начинается Успенский пост, подводящий к большому празднику – Успению Пресвятой Богородицы.

Что можно

Это второй многодневный летний пост, в период которого необходимо воздерживаться от мясной пищи и обязательно много молиться до его окончания 27 августа. Этот пост дошел до нас с древних времен. Есть свидетельства, что он соблюдался еще в 5 веке, но в другие даты. В современном виде пост был установлен Константинопольским Собором в 1166 году. День начала поста – 14 августа, в народе получил название «Медовый спас», потому что в середине августа заканчивается сбор меда, и верующие освящают новый урожай. Что касается Церкви, то она в этот день вспоминает важное событие — победу Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 12 веке, в благодарность Господу за которую было установлено чествование Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

Медовый Спас всегда имел большую популярность в народе, поэтому существует огромное количество примет, запрещающих определенные действия 14 августа.

Что нельзя

В этот день нельзя убираться в доме. Уборка может спровоцировать большие проблемы в семье: от ссор и скандалов между домочадцами до ухудшения отношений с соседями и потери финансового благополучия.

Кадр из фильма "Дорога перемен"

14 августа желательно провести если не в тишине, то хотя бы не сильно шуметь и громко не разговаривать. Считалось, что нарушившие правило, притягивают к себе потусторонние сущности, которые начинают вредить человеку и лишают его возможности контролировать свои поступки.

В первый день поста категорически нельзя (даже мысленно) желать кому-то зла. В противном случае, эти пожелания вернуться к хозяину в троекратном размере и подорвут здоровье и лишат достатка.

Важно знать: если ваш день рождения приходится на 14 августа, в этот день вам нельзя брать в долг. Иначе будете в долгах целый год.

И еще, на медовый спас нельзя есть жирную пищу, ее нужно заменить на растительную, обязательно добавив орехи и мед.

Вечером 14 августа лучше всего собраться семьей за общим столом и обязательно выпить чай с медом. А если вы хотите, чтобы исполнилось ваше заветное желание, приготовьте выпечку с маком, наговорите на нее свое желание, а после угостите ей родных и знакомых.

Если вы не держите пост и не верите в приметы, вы все равно можете насладиться свежим медом на Медовый Спас.