Приметы на 15 августа: что нельзя делать в этот день

Ни в коем случае нельзя обижать животных — домашних и диких.

Не рекомендуется 15 августа заниматься чем-то, связанным со здоровьем, в том числе лечением и даже обследованием. Считается, что в первом случае можно навредить себе, а во втором — получить ложную информацию.

А вот чтобы привлечь удачу, можно приютить в этот день четвероногого друга.

Не стоит в это воскресенье трудиться на огороде, заниматься ремонтом, хендмейдом или уборкой. При этом можно и даже нужно планировать грандиозные перемены в жизни. В народе говорили: 15 августа работать должна мысль, а не руки.

Нельзя жаловаться на свою судьбу или близких в этот день. В противном случае первая нанесёт серьёзный удар, а вторые могут сильно заболеть.