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Приметы на 15 августа: что нельзя делать в этот день

14 августа 2021ГаданияСОВА

Ни в коем случае нельзя обижать животных — домашних и диких.

Приметы на 15 августа: что нельзя делать в этот день
Не рекомендуется 15 августа заниматься чем-то, связанным со здоровьем, в том числе лечением и даже обследованием. Считается, что в первом случае можно навредить себе, а во втором — получить ложную информацию.

А вот чтобы привлечь удачу, можно приютить в этот день четвероногого друга.

Не стоит в это воскресенье трудиться на огороде, заниматься ремонтом, хендмейдом или уборкой. При этом можно и даже нужно планировать грандиозные перемены в жизни. В народе говорили: 15 августа работать должна мысль, а не руки.
Нельзя жаловаться на свою судьбу или близких в этот день. В противном случае первая нанесёт серьёзный удар, а вторые могут сильно заболеть.
Сны в эту ночь призваны продемонстрировать вам ваше предназначение. Если с интерпретацией сновидений возникнут проблемы, обратитесь за помощью к специалистам. Иначе можно сделать неверные выводы.
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