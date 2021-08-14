Медовый спас 14 августа: что нельзя делать в этот день

Народный праздник медовый спас ознаменуется тем, что в этот день начинается Успенский пост.

В этот день разрешалось есть овощи, а также начинался интенсивный сбор меда и его освящение в церкви. В медовый спас принято совершать крестные ходы, купаться в освященной воде, а также освящать колодцы.

В этот день пасечники несли мед в церковь, освящали его и часть отдавали нищим. На пасеках много времени проводили дети и подростки, которым полагалась "ребячья доля" меда.

Помимо этих традиций, в праздник медового спаса есть целый ряд запретов, который лучше не нарушать. Корни праздника уходят в язычество, но для православной церкви этот день тоже является важным. По религиозному календарю этот день называется праздник Маковея, поэтому на эту дату есть определенные запреты.

На 14 августа принято купать в освященной воде людей и скот, но ни в коем случае нельзя залезать в реки, озера и другие водоемы. Согласно запрету, тот, кто войдет в воду, может утонуть или заболеть.

Несмотря на то, что медовый спас считается веселым праздником, нельзя отмечать его слишком громко. Веселье должно прекратиться до захода солнца – иначе в ближайшем будущем семью настигнет горе или слезы.

14 августа следует воздержаться от ссор, нельзя вспоминать врагов, таить обиду на кого-то и желать зла. Такие действия могут навлечь беду на вас. Все зло, которое вы пожелаете другим людям в этот день, вернется к вам.