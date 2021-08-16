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Приметы на 17 августа: что нельзя делать в этот день

16 августа 2021ГаданияСОВА

Девушкам не рекомендуется 17 августа умываться водой. Чтобы сохранить молодость лица и свежесть кожи, необходимо использовать в утренних процедурах отвар из малиновых листочков. Такой бьюти-секрет был у наших прабабушек.

Приметы на 17 августа: что нельзя делать в этот день

Они же говорили: рождённая 17 августа не должна перечить мужчинам, появившимся на свет в ноябре. Такой любопытный запрет призван был защитить женщину от позора и крупных конфликтов.

С 17 августа не рекомендуется оставлять на улице сено — чисто с практической точки зрения. Раньше считалось, что именно с этого времени начинаются холодные и влажные ночи - будущая пища для скота могла сгнить.

Не следует 17 августа заниматься финансовыми операциями, даже мелкими. Если дать или взять взаймы в этот день, можно распрощаться со спокойной жизнью в достатке. В это верили предки и старались отложить все дела, связанные с деньгами или приобретениями, на другой день.
Сны в эту ночь продемонстрируют конфликт (если он есть), спрятанный в вашем подсознании. Поэтому если сновидение окажется неприятным, выкиньте его из головы — ничего общего с действительностью оно не имеет.
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