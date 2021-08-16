«Страна будет окружена врагами»: пророчество нового Распутина о будущем России

Виктор Пролубщиков уточнил, будет ли Третья мировая война и какую роль в этом играет Россия.
В Тюменской области существует село Покровское. Оттуда родом Григорий Распутин, известный тем, что был приближенным семьи Николая II.
В том же селе живет мужчина по имени Виктор Пролубщиков. Он называет себя потомком Распутина и говорит, что ему передались целительские и пророческие качества предка. Пролубщиков говорит, что его прабабушка работала в доме Распутиных, где и сошлась с известной исторической личностью.
Всю свою жизнь Пролубщиков не замечал в себе особого дара, а потом почувствовал, как его наполнила необыкновенная энергия. С тех пор он начал лечить людей и видеть будущее.
Когда Пролубщикова спросили о том, будет ли Третья мировая война, он сказал, что не видит глобального столкновения. Он отметил, что Россия всегда была и будет окружена врагами, но они не смогут ухудшить жизнь граждан страны.
"Все равно мы победим, хоть они к нам и лезут все. Не будет развязана ни холодная, ни горячая война. Все устаканится"
Пролубщиков говорит, что в ближайшем времени санкции, наложенные на Россию, не отменят. Главным конкурентом на мировой арене, по его мнению, является Китай, но он никогда не сможет достичь величия России.