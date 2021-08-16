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«Страна будет окружена врагами»: пророчество нового Распутина о будущем России

16 августа 2021ГаданияМарианна Басс

Виктор Пролубщиков уточнил, будет ли Третья мировая война и какую роль в этом играет Россия.

«Страна будет окружена врагами»: пророчество нового Распутина о будущем России
Фото: smotri-tv

В Тюменской области существует село Покровское. Оттуда родом Григорий Распутин, известный тем, что был приближенным семьи Николая II.

В том же селе живет мужчина по имени Виктор Пролубщиков. Он называет себя потомком Распутина и говорит, что ему передались целительские и пророческие качества предка. Пролубщиков говорит, что его прабабушка работала в доме Распутиных, где и сошлась с известной исторической личностью.

Всю свою жизнь Пролубщиков не замечал в себе особого дара, а потом почувствовал, как его наполнила необыкновенная энергия. С тех пор он начал лечить людей и видеть будущее.

Сам он говорит, что может снимать боль и воспаление своими руками. Во время обряда он чувствует, как его руки покалывают маленькие иголочки. Те, кто приходят к нему за магией, говорят, что ощущают тепло во время исцеления.
Помимо помощи больным у правнука Распутина есть еще один дар – он умеет видеть будущее. Как говорят журналисты, приезжавшие посмотреть на пророка, предсказания он делает неохотно, но часто оказывается прав. Он видит будущее обычных людей, но и может предсказать, что случится с целой страной. Еще в 2017 году он предрекал миру новые болезни. Говорил, что в Россию будут заносить «заразу» из других стран, в том числе и с Востока.

Когда Пролубщикова спросили о том, будет ли Третья мировая война, он сказал, что не видит глобального столкновения. Он отметил, что Россия всегда была и будет окружена врагами, но они не смогут ухудшить жизнь граждан страны.

"Все равно мы победим, хоть они к нам и лезут все. Не будет развязана ни холодная, ни горячая война. Все устаканится"

Пролубщиков говорит, что в ближайшем времени санкции, наложенные на Россию, не отменят. Главным конкурентом на мировой арене, по его мнению, является Китай, но он никогда не сможет достичь величия России.

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