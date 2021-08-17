Приметы на 18 августа: что нельзя делать в этот день

Запрещена в эту среду пустая болтовня за работой. Считается, что в противном случае труд окажется напрасным. Вообще в этот день необходимо меньше говорить и больше делать.

Наши предки считали, что 18 августа не стоит делать предложение руки и сердца. Они верили, что решение (как положительное, так и отрицательное), принятое в этот день, окажется ошибочным.

Не следует 18 августа оставлять детей надолго одних в комнате. В народе верили, что их могут испугать злые духи, которые в это время носятся в поисках невинной души. Избавиться от этой детской травмы удастся очень не скоро.

Не рекомендуется 18 августа спорить с близкими, особенно со стариками. В народе говорили, что, ослушавшись, можно разругаться так сильно, что помириться не удастся до самой их кончины.