Травят алкоголем и новыми ценностями: заговор мирового правительства против России

С Россией очень тяжело бороться, но они справляются.

Вы наверняка слышали предположения о том, что миром правит определенная группа людей. Они запускают все глобальные процессы, следят за политической обстановкой и принимают решения относительно природных катаклизмов. Именно они, по версии американского публициста и сотрудника спецслужб США Джона Коулмана, задумали стереть с лица Земли славянские народы.

Кто останется

Коулман рассказал, что миром управляет несколько семей. Когда они подсчитали ресурсы, оставшиеся на нашей планете, решили, что их хватит только на миллиард человек. Поэтому они придумали способ избавления от людей. По мнению мирового правительства, на планете должны остаться только граждане США, Канады, Западной Европы, Японии и Израиля.

Точки воздействия

Планируется, что к 2055 году каждый второй представитель славянского народа исчезнет с лица Земли. Для этого используются разные рычаги и механизмы воздействия. Например, уровень жизни стариков стал значительно меньше. Им недоступна нормальная медицина, у них низкие пенсии, которых еле хватает на еду, а живут они в одиночестве.

Также заговор мирового правительства включает в себя воздействие на молодежь. Их травят алкоголем и новыми запрещенными веществами, ненатуральными продуктами. Многие молодые люди зависимы от социальных сетей и не развиваются духовно. Кроме того, им внушают новые ценности – они отказываются от семьи, не хотят рождать детей и надеются быть свободными.

Почему Россия

Страны Африки и Азии уничтожить очень просто из-за того, что там и так не все гладко. Достаточно запустить в Африканскую страну вирус, и большая часть населения будет истреблена.

Дело в том, что ресурсы стран Европы сильно ограничены. Страны очень маленькие по своей площади, а в них проживает большое количество человек. Самым большим государством является Россия. У нее большая территория, много нетронутой земли и большие запасы ресурсов.

С Россией очень тяжело бороться. Это все знают из курса истории, поэтому, чтобы ослабить мощь страны, мировое правительство решило сначала воздействовать на людей в стране.