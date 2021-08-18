Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас

Православные 19 августа отмечают великий праздник - Преображение Господне.

Запреты этого дня связаны в том числе и с религиозными традициями. Так, например, нельзя вкушать яблоки, не освятив их предварительно в церкви.

Не следует 19 августа провоцировать кого-либо на ссору и выяснять отношения. Каждого из оппонентов, ослушавшихся этого совета, ждут настоящие беды. Тот, кто, напротив, погасит конфликт, может рассчитывать на вступление на белую полосу в жизни.

Чтобы поймать удачу за хвост, ни в коем случае нельзя прогонять насекомых, а уж тем более убивать их. Более того, если одна и та же муха сядет на руку дважды, стоит ждать хороших новостей в самое ближайшее время. Так считали в народе.

Не рекомендуется в Яблочный Спас трудиться (даже в саду — яблоки необходимо набрать накануне), убираться и заниматься рукоделием. А вот приготовление еды не попадает под запрет. В особенном почёте этого дня — выпечка с яблоками.