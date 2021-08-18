Яблочный спас 19 августа: что нельзя делать в этот день

Как провести этот праздник, чтобы притянуть к себе удачу?

Яблочный спас отмечается ежегодно 19 августа и совпадает с важным православным праздником, Преображением Господним.

В Евангелии написано, что именно в этот день во время молитвы на горе Фавор апостолы и последователи Христа узнали, что он – сын Божий. В эту дату в храмах проводятся богослужения в торжественных белых одеждах и крестный ход. В православии этот день считается очень удачным для начала новой жизни, например, для отказа от вредных привычек.

19 августа на освящение в церковь несут корзины с новым урожаем. Долгое время, с апостольских времен, считалось, что до этого дня нельзя пробовать яблоки, потому что они считались «греховными плодами», сообщает ФАН. В Яблочный спас, после освящения в церкви, их ставили на стол, пекли пироги, угощали друг друга. Считалось, что если 19 августа откусить яблоко и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Несмотря на то, что Яблочный спас приходится на Успенский пост, в этот день разрешались послабления в еде из-за праздника: можно было употреблять рыбу, вино и постную выпечку с яблоками.

У этого дня есть и еще одно народное название – осенины. Он знаменует собой наступление осени: ночи становятся холоднее, рано темнеет. В этот день устраивались народные гуляния, посвященные проводам лета и Солнца, а девушки гадали на суженого.

С 19 августа, как и с большинством традиционных праздников, связано множество примет. Поговорим о том, что категорически нельзя делать на Яблочный спас.

1. Как и в большинство крупных церковных праздников под запретом любая работа, кроме приготовления пищи и яблочных блюд.

2. Нельзя встречать праздник в неубранном доме. Но, поскольку работать в этот день тоже нельзя, то провести уборку необходимо накануне или за день до наступления 19 августа. После уборки необходимо провести обряд очищения дома. Для этого яблоко разрезают пополам, убирают сердцевину из одной половины, в нее ставят церковную свечу и обходят весь дом, читая молитвы. В процессе ритуала просят на весь год принести в семью мир и покой, а в дом достаток. По окончании обряда, обе половинки яблока крепко перевязывают веревкой и закапывают далеко от дома, сообщает Комсомольская правда.

3. В этот день нельзя венчаться, поскольку праздник выпадает на время поста. Если вы решили зарегистрировать брак, то это можно сделать.

4. Категорически нельзя убивать насекомых, считается, что это отпугнет удачу.

5. Несмотря на послабления в посте и народные гуляния, нельзя объедаться и пить много алкоголя.

Как отмечать Яблочный спас решать вам, но к народным приметам стоит прислушиваться.