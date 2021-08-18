Астролог объяснила, каких людей лучше не пускать в свой дом

Есть три безошибочных признака человека, которого можно позвать в гости только два раза: первый и последний.

Например, гость постоянно дает пренебрежительные советы или высмеивает жилище, рассказала астролог Анна Сергеева.

«Это что, со времен СССР тут стоит?», «У тебя что электронной книги нет?», «Сними эти магнитики с холодильника, так уже лет десять никто не делает», — эти и другие характерные фразы точно укажут на недоброжелателя.

Также человек с порога начинает судить, что сделано правильно, а что — нет. Как правило, в его голосе прослеживаются нотки покровительства и снисходительности. Кроме того, нежеланный гость чувствует себя в чужой квартире «как дома».

«Бывают люди, которые ведут себя крайне нескромно. Вы вроде и знакомы не очень близко, а он уже с широкой улыбкой по-хозяйски обходит весь дом, заглядывает в каждую комнату и без спросу лезет в холодильник», — подчеркнула Сергеева.

Если после ухода такого гостя остается стойкое мерзкое чувство, лучше провести генеральную уборку, вымыть полы и окна. А если и это не помогает, то можно зажечь свечку или лампаду, посоветовала астролог.

«Помните, это ваш дом, и выглядеть он может как угодно. Вы имеете право жить как хотите, в порядке или бардаке, с новым ремонтом или с бабушкиными обоями», — напомнила она.

Очень важно понять, что такие люди ничего хорошего не приносят в жизнь. Они могут испортить настроение и унести столь бережно сохраняемое в доме тепло, пишет gadalkindom.ru.