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«Это что, со времен СССР тут стоит»: астролог объяснила, каких людей лучше не пускать в свой дом

18 августа 2021ГаданияСлово и Дело

Есть три безошибочных признака человека, которого можно позвать в гости только два раза: первый и последний.

Астролог объяснила, каких людей лучше не пускать в свой дом

Например, гость постоянно дает пренебрежительные советы или высмеивает жилище, рассказала астролог Анна Сергеева.

«Это что, со времен СССР тут стоит?», «У тебя что электронной книги нет?», «Сними эти магнитики с холодильника, так уже лет десять никто не делает», — эти и другие характерные фразы точно укажут на недоброжелателя.

Также человек с порога начинает судить, что сделано правильно, а что — нет. Как правило, в его голосе прослеживаются нотки покровительства и снисходительности. Кроме того, нежеланный гость чувствует себя в чужой квартире «как дома».

«Бывают люди, которые ведут себя крайне нескромно. Вы вроде и знакомы не очень близко, а он уже с широкой улыбкой по-хозяйски обходит весь дом, заглядывает в каждую комнату и без спросу лезет в холодильник», — подчеркнула Сергеева.
Если после ухода такого гостя остается стойкое мерзкое чувство, лучше провести генеральную уборку, вымыть полы и окна. А если и это не помогает, то можно зажечь свечку или лампаду, посоветовала астролог.
«Помните, это ваш дом, и выглядеть он может как угодно. Вы имеете право жить как хотите, в порядке или бардаке, с новым ремонтом или с бабушкиными обоями», — напомнила она.

Очень важно понять, что такие люди ничего хорошего не приносят в жизнь. Они могут испортить настроение и унести столь бережно сохраняемое в доме тепло, пишет gadalkindom.ru.

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