Начало конца: почему нам пора готовиться к приходу Антихриста

Когда и как придет «страшный зверь» и почему нам стоит готовиться уже сейчас?

Антихрист – тот, кто будет противоположен Христу, кто будет «вместо» него, кто будет нести ложное учение, обманывать людей, прикрываясь правильными словами. Его приход в этот мир будет знаменовать начало конца света.

Ведь не секрет, что там, где есть место для добра, появляется и зло. Пророчество об Антихристе – тому подтверждение, сообщает Wikipedia.

Начало конца

В качестве предполагаемых мест рождения Антихриста называют: Вавилон (теперь это территория Ирака), Рим, Сирию, Африку. Точной даты прихода неизвестно, но говорится о том, что ему будут предшествовать глобальные природные катастрофы, войны и потеря духовности.

Ничего удивительного, что происходящие в настоящее время события дают повод думать, что приход Антихриста или уже случился или произойдет в ближайшем будущем – геополитическая обстановка накаленная: смена власти в Афганистане, бунт в Европе против США, а также природные катаклизмы, которые происходят в разных концах света – наводнение в Индонезии, паводки в Забайкалье, лесные пожары в Удмуртии, пожары в Италии, а новые духовные учения появляются как грибы после дождя, например, пастафарианство. Поскольку Антихрист прикрывается маской добра, существует версия, что это может быть истолковано как миротворческие операции, которые на самом деле нужны для того, чтобы завоевать и подчинить как можно больше территорий.

Страшный зверь

pravchelny

Антихристом называют разные исторические персоны, например, популярны версии о том, что это был Нерон, Наполеон, Гитлер, Ленин.

Указано, что Антихрист может прийти в образе страшного многоголового зверя, которые появится из моря или бездны – а значит не обязательно, что он будет иметь человеческое обличие. Каждая голова зверя коронована, что позволяет предположить, что здесь речь идет о нескольких государствах, заключающих союз в поддержку или под влиянием идей Антихриста.

При чем тут три шестерки

Про имя его известно, что оно будет связано с числом 666 (в некоторых переводах 616) – это может быть и сумма цифр, связанных с буквами имени, и количество букв в этом слове, а по некоторым версиям это и вовсе вариант штрих или QR-кода. В начале нулевых была популярна версия о том, что «чисто зверя» – это ИНН. Так же возможно это три буквы FFF (F – шестая по счету буква греческого алфавита), что может быть и аббревиатурой какой-либо компании.

Достаточно ли крепки люди духом, чтобы противостоять злу? Похоже на то, что очень скоро мы узнаем.