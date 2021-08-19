Приметы на 20 августа: что нельзя делать в этот день

20 августа строго-настрого запрещено обижать аистов. Ни в коем случае нельзя их прогонять, кричать на них, бросать в них камни. Наши предки верили, что в противном случае эти птицы могут принести несчастье в дом обидчика.

Не рекомендуется в эту пятницу гулять после захода солнца. Если же необходимо куда-то отправиться, нужно одеться потеплее. Считается, что 20 августа велик риск заболеть.

Женщинам следует в эту пятницу затевать уборку, особенно влажную. Прапрапрадеды были уверены: та, кто ослушается этого совета, будет обречена на ссоры и скандалы в семье.

20 августа лучше не отказывать в помощи тем, кто о ней попросил напрямую. Если нет возможности выполнить просьбу целиком, необходимо выслушать страждущего и дать ему дельный совет. Человек, проявивший чёрствость в эту пятницу, будет наказан.

Обращайте внимание только на яркие и хорошо запоминающиеся сны, увиденные в эту ночь. Они могут исполниться, если о них никому не рассказывать. Если сон восстановить после пробуждения сразу получилось, можно дальше и не стараться — значит, он был пустым.