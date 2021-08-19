Тест: эмотивный или неустойчивый? Проверьте, какой вы Овен.

Мы решили по шкале Леонгарда оценить ваш тип конкретного знака зодиака.

Наверняка вы сталкивались с тем, что вроде бы несколько человек рождены под одним и тем же знаком зодиака, а ведут и проявляют себя очень по-разному.

И действительно, так бывает не только из-за влияния личных планет в гороскопе, но и из-за врожденного темперамента, да и окружение оказывает немаловажное влияние на наш характер.

Поэтому, мы решили определить тип личности вашего знака зодиака, адаптировав популярный тест Леонгарда.

Сегодняшний тест составлен для Овнов. В нем мы смоделировали несколько ситуаций, и возможные варианты мыслей или эмоций, которые могут у вас возникать и меняться по мере «проживания» этих ситуаций. Выберете те варианты, которые вам ближе всего.

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