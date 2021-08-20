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Приметы на 21 августа: что нельзя делать в этот день

20 августа 2021ГаданияСОВА

Девушкам не рекомендуется 21 августа высовываться из окна и долго стоять на ветру. Он может «‎‎сорвать»‎ красоту с юной представительницы прекрасного пола. В это верили предки.

Приметы на 21 августа: что нельзя делать в этот день
Они же не советовали 21 августа поднимать с земли найденные вещи: монеты, часы и другие металлические предметы. В народе считали, что их подбросила нечистая сила, чтобы найти « своих» — тех, кто польстится на чужое.
Не следует 21 августа устраивать шумные застолья, особенно с горячительными напитками. В день Мирона-Ветрогона затуманенный разум может сотворить непоправимое. Не стоит набивать живот и по другим причинам — религиозным. В это время продолжается Успенский пост, поэтому необходимо ограничить чревоугодие. Во всяком случае не нужно наедаться и употреблять спиртное.
Сны, увиденные в эту ночь, должны показать, правильно ли вы действуете в жизни. Так, если сновидение было приятным, значит, вы гармонично развиваетесь и движетесь в верном направлении. Если приснилось нечто тревожное, необходимо задуматься о своём поведении, а также заняться здоровьем. Плохой сон в эти сутки — звоночек к тому, что в организме может быть не все в порядке.
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