Россия – ковчег для всех стран: как наш народ поможет всему миру

Как Россия переживет кризисы и сможет поднять дух других стран?

В последнее время все чаще начинают появляться предсказания о России от разных пророков. какие-то были написаны давно, но опубликованы только сейчас, а другие сделаны совсем недавно. Однако, несмотря на разницу во времени, можно определить одну общую мысль предсказателей. Все они говорят о том, что Россия станет помощником и спасителем других стран.

Эдгар Кейси

Американский пророк всегда говорил о будущем, будучи в трасе. Среди его известных предсказаний о России – распад СССР в конце XX века. Он говорил, что после этого события государство будет в упадке из-за экономики и внешней политики. Однако позднее Россия станет эпицентром мира, а ее возрождение начнется с Южной Сибири.

Кроме того, в России появится новый лидер – никому ранее неизвестный человек. Сначала он поднимет страну, а потом пойдет помогать миру. Он будет нести процветание и свет. Из-за его появления Россия не будет ни в чем нуждаться, пока остальные страны будут в упадке. Возродиться смогут только те государства, которые примкнут к новой великой державе.

Хайдакхан Бабаджи

Этого человека почитали как посланника бога Шивы. Он передавал то, что приходило к нему в видениях и говорил, что их посылает ему всевышний. Бабджи часто делал предсказания о том, что будет происходить в мире, и, в частности, в России. Пророк очень уважал страну за счет духовности. Он никогда не отрицал, что в стране много природных ресурсов, но главным он считал веру людей.

Бабаджи говорил, что в один момент мир изменится и люди захотят его поделить. Начнется мировая война, природные катаклизмы захватят планету. Однако вразумить всех сможет вера, и начнется это с России.

Иероним Санаксарский

Старец Иероним скончался в 2001 году. До этого момента он успел помочь многим людям, а также сделать несколько предсказаний. Он говорил о том, что царя причислят к лику святых. Так и случилось – православная церковь канонизировала Николая II и его семью. Схиигумен говорил и о том, что скоро деньги изменятся – люди будут платить пластиком. Однако некоторые пророчества старца еще не сбылись.

Он предсказывал, что скоро в Россию придут тяжелые испытания: начнется голод, многие люди погибнут. При этом говорил, что выжить смогут только сильно верующие люди. По мнению схиигумена, после такого удара Россия возродится благодаря вере людей. Новый мир наступит после того, как на престол взойдет новый царь.

Владислав Шумов

Протоиерей Владислав Шумов делал множество предсказаний, и почти все они касались России. Они увидели свет в 2010 году и были опубликованы в одной книге. Священнослужитель предсказывал страшные катаклизмы: под воду уйдут Япония, США, Австралия и часть Китая. В России он спрогнозировал голод и еду по карточкам. Смена погоды затронет Москву – в столице начнется страшное землетрясение, в результате чего вместо города образуется одна гора.

«Все будет в огне! Большие грядут скорби, но Россия в огне не погибнет. Будет в России такая война: с Запада – немцы, с Востока – китайцы»

По предсказанию Шумова, из-за того, что часть Китая затопит, жители страны решат захватывать территорию России. После того, как они захватят Челябинск, они примут православную веру и война закончится.