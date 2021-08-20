Полнолуние 22 августа: что нельзя делать в этот день

Почему в это полнолуние стоит заботиться о своем здоровье и доме?
22 августа спутник Земли будет находиться в фазе полной Луны. В этот раз она будет находиться в знаке Водолея. В связи с этим на этот день налагаются определенные запреты, так как вы можете потерпеть неудачу в своих делах.
То, что Луга в знаке Водолея, говорит о том, что лучше всего в этот день заниматься творческой и умственной деятельностью. Это полнолуние – отличая возможность начать изучать что-то новое и прокачивать свои навыки.
Вместе с этим не стоит обращаться в государственные органы, так как вы можете потерпеть неудачу или столкнетесь с бюрократией, и никто не пойдет вам навстречу. Также не стоит беспокоить своих руководителей на работе – их решения будут направлены не в вашу сторону, а это впоследствии отразится на вашей карьере.
В это полнолуние не стоит начинать расхламление. Отложите выброс вещей на другой день. Вместе с материальным вы можете попрощаться со своей позитивной энергетикой – она уйдет новым владельцам вещей или исчезнет в никуда.