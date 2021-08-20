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Полнолуние 22 августа: что нельзя делать в этот день

20 августа 2021ГаданияМарианна Басс

Почему в это полнолуние стоит заботиться о своем здоровье и доме?

Полнолуние 22 августа: что нельзя делать в этот день
Фото: miloserdie

22 августа спутник Земли будет находиться в фазе полной Луны. В этот раз она будет находиться в знаке Водолея. В связи с этим на этот день налагаются определенные запреты, так как вы можете потерпеть неудачу в своих делах.

О здоровье

Если у вас есть хронические заболевания, а это касается и физических, и психологических, лучше лишний раз не выходить из дома. Полная Луна способствует тому, что раны затягиваются очень долго, а также она вызывает обострение заболеваний. Не планируйте на этот день хирургические вмешательства и косметологические процедуры, так как восстановление может занять довольно длительный период.

О работе

То, что Луга в знаке Водолея, говорит о том, что лучше всего в этот день заниматься творческой и умственной деятельностью. Это полнолуние – отличая возможность начать изучать что-то новое и прокачивать свои навыки.

Вместе с этим не стоит обращаться в государственные органы, так как вы можете потерпеть неудачу или столкнетесь с бюрократией, и никто не пойдет вам навстречу. Также не стоит беспокоить своих руководителей на работе – их решения будут направлены не в вашу сторону, а это впоследствии отразится на вашей карьере.

О доме

В это полнолуние не стоит начинать расхламление. Отложите выброс вещей на другой день. Вместе с материальным вы можете попрощаться со своей позитивной энергетикой – она уйдет новым владельцам вещей или исчезнет в никуда.

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