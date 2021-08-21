Приметы на 22 августа: что нельзя делать в «‎голубое»‎ полнолуние

Луна 22 августа приобретёт особый, голубой оттенок и будет невероятно красивой. Ее еще называют серебряной.
Однако само полнолуние наступит в 15:02 (по московскому времени). Этот день ожидается несколько более напряженным, чем остальные, но если соблюдать ряд рекомендаций, никаких катаклизмов не произойдёт.
Итак, лучше избегать массовых мероприятий. Энергетика людей будет настолько сильной, что конфликт может разгореться из-за любого, даже самого ничтожного повода. Причем подхватит его большинство.
В то же время не следует в 22-й день августа входить с неоконченными делами. Необходимо завершить все мелкие задачи, чтобы оставить силы и желание на более серьезные. Этот день хорошо походит также для планирования и обдумывания судьбоносных шагов.
Поскольку человек во время «голубого» полнолуния будет необыкновенно чувствительным, сновидения тоже окажутся непростыми. Можно настроиться на них и перед сном задать тревожащий вас вопрос. Если удастся уснуть сразу, то вы получите ответ на него. Только не забудьте записать — видения быстро улетучатся.