Приметы на 22 августа: что нельзя делать в «‎голубое»‎ полнолуние

Луна 22 августа приобретёт особый, голубой оттенок и будет невероятно красивой. Ее еще называют серебряной.

Однако само полнолуние наступит в 15:02 (по московскому времени). Этот день ожидается несколько более напряженным, чем остальные, но если соблюдать ряд рекомендаций, никаких катаклизмов не произойдёт.

Итак, лучше избегать массовых мероприятий. Энергетика людей будет настолько сильной, что конфликт может разгореться из-за любого, даже самого ничтожного повода. Причем подхватит его большинство.

Не рекомендуется заниматься финансовыми делами «впервые»: брать кредит, приобретать что-то крупное и долгоиграющее (например, квартиру или машину). Считается, что это плохое время для денежных операций — все шаги окажутся неудачными.

В то же время не следует в 22-й день августа входить с неоконченными делами. Необходимо завершить все мелкие задачи, чтобы оставить силы и желание на более серьезные. Этот день хорошо походит также для планирования и обдумывания судьбоносных шагов.

Не стоит надевать старую, ветхую или несвежую одежду. 22 августа необходимо быть одетым с иголочки, свежевыбритым, с аккуратной прической и макияжем. Если соблюсти эти простейшие правила и настроиться на позитив, можно загадывать желание. Правда, делать это в день «голубого» полнолуния нужно по-особенному. Так, ни в коем случае нельзя использовать частицу «не». Например, вместо «не хочу болеть» нужно загадать «крепкое здоровье», а вместо «не хочу остаться одинокой» — «встретить вторую половинку». Важно быть искренним с самим собой и думать только о хорошем, тогда желание обязательно сбудется.

Поскольку человек во время «голубого» полнолуния будет необыкновенно чувствительным, сновидения тоже окажутся непростыми. Можно настроиться на них и перед сном задать тревожащий вас вопрос. Если удастся уснуть сразу, то вы получите ответ на него. Только не забудьте записать — видения быстро улетучатся.