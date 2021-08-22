Приметы на 23 августа: что нельзя делать в этот день

Не следует в этот понедельник купаться в открытых водоёмах. Наши предки верили: у того, кто ослушается этого совета, сведёт ногу. Русалки же воспользуются этим моментом и утащат купальщика на дно.

Девушкам и женщинам не рекомендуется 23 августа умываться проточной водой, иначе она унесёт красоту представительниц прекрасного пола. Для небольших водных процедур отлично подойдёт роса — тога поможет и молодость сохранить, и здоровье укрепить.

Не стоит 23 августа облачаться в темную одежду. Для того чтобы день прошёл удачно, необходимо добавить в туалет вещь голубого цвета. В идеале — украшение из нефрита или агата. Подойдёт также сапфир.

Главный запрет этого дня касается лени. 23 августа нужно непрерывно заниматься чем-то полезным, в противном случае накопленная к этому времени энергия может в полной мере обрушиться на бездельника.

Основная цель снов этих суток заключается в приведении внутренних ресурсов организма к балансу. Так что переживать насчёт тревожных сновидений не стоит — просто подсознание работает максимально активно.