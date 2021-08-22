Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Приметы на 23 августа: что нельзя делать в этот день

22 августа 2021ГаданияСОВА

Не следует в этот понедельник купаться в открытых водоёмах. Наши предки верили: у того, кто ослушается этого совета, сведёт ногу. Русалки же воспользуются этим моментом и утащат купальщика на дно.

Приметы на 23 августа: что нельзя делать в этот день
Девушкам и женщинам не рекомендуется 23 августа умываться проточной водой, иначе она унесёт красоту представительниц прекрасного пола. Для небольших водных процедур отлично подойдёт роса — тога поможет и молодость сохранить, и здоровье укрепить.
Не стоит 23 августа облачаться в темную одежду. Для того чтобы день прошёл удачно, необходимо добавить в туалет вещь голубого цвета. В идеале — украшение из нефрита или агата. Подойдёт также сапфир.
Главный запрет этого дня касается лени. 23 августа нужно непрерывно заниматься чем-то полезным, в противном случае накопленная к этому времени энергия может в полной мере обрушиться на бездельника.
Основная цель снов этих суток заключается в приведении внутренних ресурсов организма к балансу. Так что переживать насчёт тревожных сновидений не стоит — просто подсознание работает максимально активно.
СОВА: последние новостиНародные приметы на 23 августа 2021 года: что нельзя делать в этот деньНародные приметы на 22 августа 2021 года: что нельзя делать в "голубое" полнолуниеВакцину от COVID-19 "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта"
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гадания
Приметы на 22 августа: что нельзя делать в «‎голубое»‎ полнолуние
Гадания
Полнолуние 22 августа: что нельзя делать в этот день