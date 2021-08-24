Приметы на 25 августа: что нельзя делать в этот день

Не разрешайте никому в этот день прикасаться к вашей подушке, даже самым близким. Считается, что 25 августа негативная энергия переходит от человека к человеку именно через личные вещи.

Отчасти поэтому не рекомендуется 25 августа направлять что-либо на благотворительность. В народе верили, что даже бескорыстные и светлые мысли могут быть омрачены особенностями этой среды.

Запрещено передавать детям еду через костёр. Вообще в это время лучше не разводить огонь — этот совет предков совпадает с требованиями противопожарного режима. Но если вдобавок накормить ребёнка пищей с тарелки, которая побывала над огнём, он станет завистливым и может превратиться в преступника.

Нельзя 25 августа ссориться, особенно с близкими людьми. Даже небольшое недопонимание может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому все серьёзные разговоры, связанные с решением судьбоносных вопросов, нужно перенести на другой день.

Сны в эту ночь призваны продемонстрировать, каковы на самом деле ваши отношения с противоположным полом. Так, если сновидение было приятным, значит, на любовном фронте все хорошо и стабильно. Если приснилось нечто страшное или тревожное, знайте: вам только кажется, что у вас нет проблем. Пора меняться. И чем скорее, тем лучше.