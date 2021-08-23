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Кладем монетку у двери: как избавиться от финансовых проблем с помощью всего одного ритуала

23 августа 2021ГаданияСлово и Дело

Небольшой ритуал может помочь забыть о финансовых проблемах.

Кладем монетку у двери: как избавиться от финансовых проблем с помощью всего одного ритуала

Избавиться от долгов и финансовых проблем поможет энергетика убывающей луны. Для этого достаточно провести простой ритуал, утверждают астрологи.

Для начала следует написать на бумаге список долгов. Необходимо указать точные цифры и цели, ради которых были заняты деньги. Получившийся список нужно положить на подоконник после заката солнца. Поверх листка необходимо поставить стакан с чистой водой и кинуть туда столько монет, сколько пунктов в списке с долгами, сообщает «ТОЛК».

Проснувшись на следующий день утром, необходимо вылить воду за порог и сказать:

«Долги прочь выгоняю, из дома и из жизни провожаю».

Список долгов после этого лучше сжечь и развеять, а монеты кинуть на перекрестке через левое плечо, не оборачиваясь, со словами:

«От долгов откупаюсь, трудностей больше не знаю, на счастливую жизнь не занимаю».

Одну монетку астрологи все же советуют оставить и положить ее у входной двери дома. Такой амулет поможет в последующем откупиться от долгов.

Обряд на избавление от долгов и финансовых трудностей необходимо провести в первые три дня после полнолуния — до 25 августа включительно.

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