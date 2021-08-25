Приметы на 26 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день

Не стоит 26 августа отправляться в лес в одиночку. Наши предки говорили, что нужно взять с собой кого угодно - детей, пожилых родственников и даже животных. Тогда нечистая сила обойдёт стороной, считали в народе.

Не рекомендуется оставлять жилище и огород в неубранном виде. 26 августа необходимо вычистить все основательно, выкинуть ветошь и по возможности структурировать мысли. Тогда в ближайшее время удастся поймать удачу за хвост.

Не следует в этот четверг собирать грибы. Прапрапрадеды верили: если и появится что-нибудь в лукошке, то непременно принесёт беду в дом. Возможно, речь шла о ядовитых грибах.

В целом в этот день лучше оставить хобби (в том числе рыбалку и хендмейд). Если полностью посвятить 26 августа домашним делам, можно рассчитывать на снисхождение фортуны.

Сны в эту ночь дадут возможность узнать, насколько вы далеки от мечты. Так, если в сновидении вы — ведущий, а в жизни - ведомый, пора срочно что-то менять в тактике поведения. Если, конечно, хотите стать чуть ближе к цели. Если же ваш образ во сне в целом совпадает с реальным, значит, в вашем подсознании царит гармония и перемены в вашей жизни пока не нужны.