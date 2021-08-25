Что нельзя делать 26 августа – в день иконы Божьей Матери «Семистрельной»

26 августа – день, когда происходит празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Другое название иконы – Семистрельная икона Божьей Матери.

26 августа – день, когда происходит празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Другое название иконы – Семистрельная икона Божьей Матери. Это название объясняется тем, что на иконе изображены 7 кинжалов (стрел), пронзающих сердце Божьей Матери – символ скорби и боли, которым оно наполнено.

Таинственная история

Икону окружают таинственные и мистические события – например, ее чудесное возвращение, ведь долгие годы икона была спрятана в храме Иоанна Богослова в Вологодской области. Ее замаскировали под обычную доску, и только чудо – когда она явилась во сне желавшему исцелиться человеку, помогло обнаружить эту реликвию, сообщает dailyhoro.

Что просить

26 августа принято обращаться к иконе с молитвами о перемирии и улаживании конфликтов внутри семьи. Можно просить помощи в отношениях между супругами, между детьми и родителями, братьями и сестрами, другими родственниками. Так же можно просить о защите домашнего очага от всего дурного, об исцелении болезней.

Что нельзя делать

Поскольку этот день связан с молитвами о прощении и прекращении ссор и вражды, следует избегать следующих действий.

1. Дурных мыслей, особенно о членах семьи. Зависть, злость, обида – это то, от чего следует избавляться. Поэтому если подобные мысли все-таки посещают, можно попросить Богоматерь помочь освободить себя от разжигающих ненависть переживаний.

2. Ругаться, публично выяснять отношения. Этот день направлен на урегулирование, а не на разжигание розни. Споры, в том числе и судебные, лучше отложить.

3. В отношении окружающих (соседей, друзей, коллег) также нужно проявлять терпение и мягко реагировать на возможные промахи, опоздания, срыв сроков. Свое недовольство надо выражать максимально корректно и если вдруг «накипело» – выбрать другой день для выяснения отношений.

4. От употребления алкоголя в этот день тоже лучше воздержаться. Спиртные напитки делают людей не сдержанными и зачастую являются катализаторами ссор, скандалов и даже драк. Протрезвев, человек будет желать о том, что было сделано и сказано.