Народные приметы на 27 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день

Хозяйкам не стоит в эту пятницу возиться с тестом. Выпечка не получится — или не пропечется, или подгорит.

Существовало и другое поверье, связанное с мукой: если 27 августа заниматься пирогами, вскоре нечего будет есть.

Не рекомендуется 27 августа употреблять спиртное. Даже в малых количествах оно способно принести человеку большие проблемы со здоровьем. Наши предки говорили: выпил брагу - будешь пить пилюли.

Не следует в эту пятницу кому-либо рассказывать о своих плохих сновидениях — так можно повысить шанс на их воплощение.

Также в народе были уверены, что 27 августа планами лучше не делиться, иначе им не суждено будет сбыться.

Запрещено в эту пятницу ходить на рыбалку. Самое меньшее зло — отсутствие улова. Считается, что в этот день Водяной держит рыбу у себя. Но есть и другая опасность: он может призвать на помощь русалок, которые утащат непослушного рыбака на дно.

В эту ночь сны бывают либо пустыми, либо неприятными — такова энергетика этих суток. Чтобы не тратить свою энергию, мысленно прокрутите сновидение (если оно было) до конца и про себя скажите: «Куда сон — туда и ночь». Тогда он рассеется.