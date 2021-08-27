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Приметы на 28 августа: что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы

27 августа 2021ГаданияСОВА

На 28 августа выпадает конец строго Успенского поста. В этот день православные вспоминают конец жизненного пути Пресвятой Богородицы, называя его Успением.

Приметы на 28 августа: что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы

Помимо традиционных запретов для церковных праздников (тяжёлый труд, ссоры с близкими, употребление спиртного, занятие рукоделием и уборка), существует ряд особенных советов для этого дня.

Так, не рекомендуется ходить голыми ногами по росе. Во-первых, в это время уже довольно холодно по утрам и можно простудиться. А во-вторых, в народе говорили, что роса 28 августа символизирует слёзы земли по Богородице. Топтать мокрую траву — большой грех. Так можно навлечь на себя беду.

Незамужним девушкам не следует 28 августа укорачивать себе волосы. Считается, что чем больше сантиметров локонов будет обрезано, тем длиннее окажется встреча с суженым.
Нельзя в этот день надевать неудобную обувь. Помимо очевидного вреда для здоровья, существовало такое поверье: если ноги 28 августа будут сдавлены, вскоре придётся сдавливать слёзы. Иными словами, в жизнь может ворваться какое-то несчастье.
Сны в сутки считаются вещими. Если после пробуждения увидеть дождь за окном или тяжёлые тучи, можно ждать исполнения хорошего сновидения в этот же день. Плохой сон сообщит о проблемах со здоровьем, которые необходимо решить немедленно.
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