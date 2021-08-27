Что нельзя делать 28 августа – в день успения Пресвятой Богородицы

Рассказываем, как увернуться от проблем в день этого православного праздника.

28 августа православные отмечают одно из важных событий – праздник Успения Пресвятой Богородицы, посвященный воспоминаниям об окончании земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа.

В Евангелии описывается ее жизнь в Иерусалиме после распятия сына, которую она проводила в постоянных молитвах о нем. Однажды к ней явился архангел Гавриил и предупредил, что скоро наступит час, когда она встретится с сыном. Дева Мария очень обрадовалась его словам и пожелала перед уходом в вечную жизнь увидеть всех учеников Христа – апостолов. Ангелы доставили их на встречу к Марии со всех концов Земли, после чего она тихо скончалась, а смертное ложе при этом было окружено сиянием. С тех пор в Гефсимании, где по преданию была похоронена Дева Мария, ежегодно 28 августа проводится обряд погребения, а служба в храмах на Успение длится всю ночь. А на следующий день – 29 августа – празднуется Спас Нерукотворный, третий августовский спас, в честь одноименной святыни.

На Руси это были одни из самых любимых праздников, потому что кроме церковного смысла, были посвящены урожаю. На поле обязательно оставляли один несжатый сноп, который торжественно срезали 28 августа и проводили с ним различные обряды, чтобы уберечь себя от голода и неурожая на весь год, рассказывает Фома.

На Успение, как на любой важный праздник, существовали и дошли до наших дней различные приметы. Часть из них связана с запретами определенных действий в этот день. Например, нельзя работать и готовить пищу. Категорически запрещено в этот день ругаться и скандалить: в прежние века верили, что Богородица в наказание за это может наслать немоту или безумие. Еще один важный запрет касается еды, поскольку праздник Успения приходится на окончание Успенского поста. Если 28 августа выпадает на среду или пятницу, то в этот день нельзя употреблять мясные и молочные продукты и яйца. А еще, нельзя было на Успение ходить босиком: считалось, что вся земля пропитана слезами по почившей Богородице и они могу нанести вред здоровью живых. И если босиком сейчас мало кто ходит, то запрет на стрижки и плетение кос в этот день актуален до сих пор: если приметой пренебречь, можно остаться незамужней всю жизнь, сообщает ТВЦ.

Верить ли и придерживаться народных запретов, каждый решает сам.