Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Народные приметы на 30 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день

29 августа 2021ГаданияСОВА

Не рекомендуется долго смотреться на себя в зеркало, в окна, в воду и во все, что способно показать отражение. Считается, что в противном случае можно растерять свою красоту. Если необходимо взглянуть на себя, нужно делать это быстро, мельком. Или использовать небольшое зеркало.

Народные приметы на 30 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день

В народе 30 августа носит название Вдовьи помочи. В этот день принято помогать тем, кто остался без кормильца, обездоленным, сиротам и проч. Если проигнорировать эту традицию, а тем более отказать нуждающимся, в жизнь придут аналогичные беды.

Не следует на 30 августа назначать церемонию торжественного бракосочетания. Наши предки верили, что это нехороший день для свадьбы, так как молодая супруга рано может стать вдовой.

Существовало у прапрапрадедов несколько поверий, связанных с достатком. Так, если 30 августа долго лежать в постели и лениться деньги не будут водиться. Также в народе верили: если изменить внешность (подстричься, например) в этот день, успеха в карьере можно не ждать.

Сны в эту ночь способны открыть истину или продемонстрировать решение жизненной проблемы. Для этого необходимо перед отходом ко сну настроиться на соответствующий лад и задать мысленно нужный вопрос.
СОВА: последние новостиНародные приметы на 30 августа 2021 года: что нельзя делать в этот деньНародные приметы на 29 августа 2021 года: что нельзя делать на Ореховый СпасИзменения в выплатах на детей от 3 до 7 лет: родителям Самарской области разъяснили процедуру начисления
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гадания
Народные приметы на 29 августа 2021 года: что нельзя делать на Ореховый Спас
Гадания
Что нельзя делать 28 августа – в день успения Пресвятой Богородицы
Зодиак
Четыре знака женщин, способных променять любовь на деньги
Гороскопы
Ложные цели и ориентиры – гороскоп на 30 августа-5 сентября
Гороскопы
Достаем Луну с неба — любовный гороскоп на 29 августа
Гороскопы
Не откладываем в долгий ящик — финансовый гороскоп на 29 августа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскопы
Позволяем себе лишнее — гороскоп на 29 августа
Восточный гороскоп
Эксперт китайской метафизики рассказала, как в сентябре заработать хорошие деньги
Гороскопы
Астролог Павел Глоба рассказал о развитии ситуации с COVID-19
Гороскопы
Тянет за ниточки: кто из знаков зодиака самые лучшие манипуляторы