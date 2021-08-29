Народные приметы на 30 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется долго смотреться на себя в зеркало, в окна, в воду и во все, что способно показать отражение. Считается, что в противном случае можно растерять свою красоту. Если необходимо взглянуть на себя, нужно делать это быстро, мельком. Или использовать небольшое зеркало.

В народе 30 августа носит название Вдовьи помочи. В этот день принято помогать тем, кто остался без кормильца, обездоленным, сиротам и проч. Если проигнорировать эту традицию, а тем более отказать нуждающимся, в жизнь придут аналогичные беды.

Не следует на 30 августа назначать церемонию торжественного бракосочетания. Наши предки верили, что это нехороший день для свадьбы, так как молодая супруга рано может стать вдовой.

Существовало у прапрапрадедов несколько поверий, связанных с достатком. Так, если 30 августа долго лежать в постели и лениться — деньги не будут водиться. Также в народе верили: если изменить внешность (подстричься, например) в этот день, успеха в карьере можно не ждать.

Сны в эту ночь способны открыть истину или продемонстрировать решение жизненной проблемы. Для этого необходимо перед отходом ко сну настроиться на соответствующий лад и задать мысленно нужный вопрос.