Народные приметы на 30 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется долго смотреться на себя в зеркало, в окна, в воду и во все, что способно показать отражение. Считается, что в противном случае можно растерять свою красоту. Если необходимо взглянуть на себя, нужно делать это быстро, мельком. Или использовать небольшое зеркало.
В народе 30 августа носит название Вдовьи помочи. В этот день принято помогать тем, кто остался без кормильца, обездоленным, сиротам и проч. Если проигнорировать эту традицию, а тем более отказать нуждающимся, в жизнь придут аналогичные беды.
Существовало у прапрапрадедов несколько поверий, связанных с достатком. Так, если 30 августа долго лежать в постели и лениться — деньги не будут водиться. Также в народе верили: если изменить внешность (подстричься, например) в этот день, успеха в карьере можно не ждать.