Церковные свечи и «Отче Наш»: как снять порчу самостоятельно

Как понять, что на вас наведена порча и каким образом от нее можно избавиться?
Порча – это преднамеренно нанесенное человеку деструктивное (разрушающее) воздействие. Она может быть нанесена самостоятельно или через специалистов.
Как понять, что порча наведена? Признаков много, но одно общее их объединяет – это резкое ухудшение жизни сразу по нескольким направлениям: здоровье, отношения с близкими, финансовые трудности. Сопровождается постоянным ощущением нехватки сил и мыслями о самоуничтожении.
Самостоятельно снять порчу можно разными способами. Например, с помощью церковной свечи. Освященную свечу зажигают и проводят несколько раз вокруг всего энергетического кокона человека. В тех местах, где свеча начинает коптить и искрить, останавливаются и огнем зачищают этот участок, визуализируя картинку, как будто огонь сжигает все черное, нехорошее. Завершают, когда свеча перестает искрить и пламя становится ровным. Ритуал сопровождается молитвой «Отче Наш» – вне зависимости от ваших религиозных убеждений это очень сильная защита.
Еще один вариант – очистка солью. Необходимо купить крупную поваренную соль в магазине, если оплата наличными – сдачу оставить. Соль поместить в церковную лампаду с горящей освященной свечой и так же водить вокруг всего тела. Читать любую молитву от врагов или произносить любые обережные заклинания. Когда свеча догорит, посмотреть на цвет соли – если она черная, повторить ритуал до тех пор, пока чернота не исчезнет, сообщает DailyHoro.
Во время ритуала может прийти образ человека, который порчу нанес. Спонтанно вспоминается кто-то из знакомых и вспоминаются ситуации, в которых этот человек смотрел с ненавистью и злобой или говорил что-то нехорошее, приходит просто образ, лицо которого искажено гневом и т.п. Мысленно следует произнести: «Возвращаю тебе твое, забирай!» - и представить, как все, снятое с вас, отправляется адресату.
Может получиться и так, что порчу кто-то заказал. Тогда начнут приходить образы посторонних людей в капюшонах и плащах с горящими глазами, какие-то ритуальные предметы. Следует обратиться к ним со словами: «покажи заказчика» и также вернуть все, от них полученное.