Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Народные приметы на 31 августа 2021 года: что нельзя делать в последний день лета

30 августа 2021ГаданияСОВА

Нельзя в этот день обижать лошадей, заставлять их работать, ездить на них и употреблять в пищу конину. Наши предки верили, что в противном случае можно лишиться расположения святых. Поэтому животных 31 августа всячески холили и лелеяли.

Народные приметы на 31 августа 2021 года: что нельзя делать в последний день лета
Замужним женщинам запрещено проводить вечер вне дома. Если ослушаться этого совета, в семье может начаться разлад. Лучше всего посвятить 31 августа домашним заготовкам и рукоделию.
Не следует 31 августа связываться с «живыми» деньгами: через купюры в этот день будет курсировать негативная энергия. Чтобы не забрать ее на себя, пользуйтесь безналом. Если же нет такой возможности, дайте деньгам отлежаться — не берите их сразу.
Не рекомендуется в последний день лета сидеть без дела. Даже если объективно никаких срочных задач нет, нужно заняться какой-то рутиной. Тогда есть шанс расположить к себе фортуну.
Со снами в эту ночь нужно основательно поработать. Дело в том, что в эти сутки снятся сновидения-перевёртыши. И чтобы понять их смысл и сделать верные выводы, необходима помощь специалистов.
СОВА: последние новостиНародные приметы на 31 августа 2021 года: что нельзя делать в последний день летаНародные приметы на 30 августа 2021 года: что нельзя делать в этот деньНародные приметы на 29 августа 2021 года: что нельзя делать на Ореховый Спас
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гадания
Церковные свечи и «Отче Наш»: как снять порчу самостоятельно
Гадания
Народные приметы на 30 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день