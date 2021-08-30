Народные приметы на 31 августа 2021 года: что нельзя делать в последний день лета

Нельзя в этот день обижать лошадей, заставлять их работать, ездить на них и употреблять в пищу конину. Наши предки верили, что в противном случае можно лишиться расположения святых. Поэтому животных 31 августа всячески холили и лелеяли.

Замужним женщинам запрещено проводить вечер вне дома. Если ослушаться этого совета, в семье может начаться разлад. Лучше всего посвятить 31 августа домашним заготовкам и рукоделию.

Не следует 31 августа связываться с «живыми» деньгами: через купюры в этот день будет курсировать негативная энергия. Чтобы не забрать ее на себя, пользуйтесь безналом. Если же нет такой возможности, дайте деньгам отлежаться — не берите их сразу.

Не рекомендуется в последний день лета сидеть без дела. Даже если объективно никаких срочных задач нет, нужно заняться какой-то рутиной. Тогда есть шанс расположить к себе фортуну.

Со снами в эту ночь нужно основательно поработать. Дело в том, что в эти сутки снятся сновидения-перевёртыши. И чтобы понять их смысл и сделать верные выводы, необходима помощь специалистов.