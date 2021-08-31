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Приметы на 1 сентября: что нельзя делать в этот день

31 августа 2021ГаданияСОВА

Перед дальними поездками 1 сентября не стоит ремонтировать обувь или одежду. Под особым табу - пришивание пуговиц. Если ослушаться этого запрета предков, в дороге можно что-то потерять, в том числе и здоровье.

Приметы на 1 сентября: что нельзя делать в этот день
Не следует 1 сентября ни с кем делиться своими планами на будущее и рассказывать о трудностях. Наши предки верили, что в противном случае идеи реализовать не удастся, а жизнь подкинет такие проблемы, по сравнению с которыми нынешние покажутся сущими пустяками.
Не рекомендуется 1 сентября брать в руки слишком острые предметы (только что наточенные ножи, например). В народе говорили: рана, полученная в этот день, будет заживать долго и тяжело.
Нельзя допускать чувство зависти 1 сентября — ее нужно обязательно трансформировать в уважение к чужим успехам. Иначе вскоре придётся столкнуться с трудностями финансового характера.
Сны, увиденные в эту ночь, покажут, насколько вы гармонично развиваетесь в отношениях с противоположным полом. Если сновидение было приятным, значит, вы движетесь в верном направлении. Если приснился кошмар, пора заняться восстановлением душевных сил и поменять тактику поведения.
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