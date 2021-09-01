Народные приметы 2 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя ругаться, но обязательно нужно сходить в гости к друзьям?

2 сентября православные чтят память библейского пророка Самуила. Он посвятил себя вере и мог предсказывать будущее.

История праздника

Пророк Самуил родился на свет благодаря молитвам своей матери. Его имя в переводе означает «услышанный Богом». В 12 лет он сделал свое первое предсказание. Он заявил, что дом семьи Илии, который был судьей, будет разрушен. Судью накажут за непристойное поведение его детей. Так и произошло.

С тех пор Самуил продолжал делать предсказания, а после смерти Илии сам стал судьей и вернул Израилю потерянные территории.

Что нужно делать 2 сентября

В этот день на Руси было принято почитать мужчин и их труд. Женщины старались всячески угождать мужчинам за то, что они могут выполнять тяжелую физическую работу. 2 сентября нужно окружить своего мужчину заботой и готовить ему самую вкусную еду.

Если девушка хочет выйти замуж, то ей нужно приготовить вкусное блюдо из свеклы для своего избранника. Результат не заставит себя долго ждать и в течение года она станет женой.

В этот день нужно радоваться и подбадривать других людей. Нужно сходить в гости и хорошо провести врем с близкими. Считается, что так вы сможете привлечь удачу и семейное благополучие.

Что нельзя делать 2 сентября

Однако в этот праздник существует множество запретов, которые имеют неприятные последствия, если их ослушаться.

В этот день нельзя конфликтовать и выяснять отношения со своим избранником. Праздник нужно провести в гармонии, иначе ваша любовь уйдет, и вы продолжите ссориться и конфликтовать на протяжении года.

Нельзя оставлять своего ребенка одного даже ненадолго. Всегда держите его в поле зрения или доверьте это кому-нибудь из близких. В этот день злые духи могут нападать на детей, пугать их и провоцировать хронические заболевания.

В народе считается, что если вы решили постричь волосы 2 сентября, то вы укоротите свою судьбу. Поэтому отложите поход к парикмахеру на другой день.

Если вы не хотите, чтобы в ваших отношениях были постоянные ссоры и конфликты, то не стоит жениться, делать предложение и начинать отношения второго сентября. Этот день считается неудачным для амурных дел.